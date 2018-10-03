Körfez Belediyesi, Ekim ayı meclisin 12 madde karara bağlandı

Körfez Belediyesi olağan Ekim Ayı Meclis Toplantısı birinci oturumu Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'ın başkanlığında gerçekleşti. Toplantı, yoklama ve eylül ayına ait karar özetinin oylanması ile başladı. 12 maddenin tek tek görüşülerek karara bağlandığı oturumda 2019 yılı mali bütçenin görüşülmesi 5 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek olan ikinci oturuma bırakıldı.

Yabancı Diller Yüksek Okulu'nda 3 bin 200 öğrencinin eğitim göreceğini belirten Başkan İsmail Baran, “İlçemize ve belediyemiz adına hayırlı olsun. 32 milyon liralık bir yatırımla hayata geçirdik. Açılışını da YÖK Başkanımızın da katılacağı bir törenle önümüzdeki ay yapmayı planlıyoruz. Bölgemize hem ekonomik hem de sosyal anlamda büyük katkı sağlayacak” dedi.

Başkan İsmail Baran, Çamlıtepe ve Yavuz Sultan Selim'de İSU'nun yaptığı çalışma dolayısıyla yaşanan mağduriyete de değinerek, “Müteahhit kaynaklı sorun yaşandı. İSU, müteahhidin sözleşmesini feshetti. Önümüzdeki hafta itibari ile çalışmalar tekrar başlayacak. Yılbaşına kadar o bölgemizde üst yapısı bitmeyen yer kalmayacak. Konu bizimle alakalı değildi ama fatura bize kesildi. Çalışmaların en kısa sürede bitmesi için bizde yakından takip edeceğiz” diye konuştu.