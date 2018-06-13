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13 Haziran 2018 10:58

Körfez Belediyesi’nden boş arazilerde çevre düzenlemesi

Körfez Belediyesi tarafından ilçedeki boş arsalarda çevre düzenlemesi yapılarak, arazilerden toplanan atıklar İZAYDAŞ ekiplerine teslim edildi.

Körfez Belediyesi’nden boş arazilerde çevre düzenlemesi

13 Haziran 2018 10:58


Körfez Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde bulunan boş arsalarda düzenleme çalışması başlattı. Boş arsalarda görüntü kirliliğinin önüne geçmek için çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların talepleri doğrultusunda kötü görünüme sahip alanları iş makineleri yardımıyla düzleştirerek üzerine sarı kum döktü.


Vatandaşların yardımı ile arsalardan toplanan atıklar daha sonra imha edilmek üzere İZAYDAŞ ekiplerine teslim edildi. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Körfez Belediyesi yetkilileri, “Körfez’de görsel kirliliğin önüne geçmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mahalle aralarındaki çalışmalarımız, vatandaşların talepleri doğrultusunda gerçekleştiriliyor” dediler.




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