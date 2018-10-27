İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Körfez Belediyesi'nden dev şemsiye

Körfez Belediyesi Tüpraş Siteler Camii’nin avlusuna cami derneği ile birlikte yürütülen çalışma ile dev bir şemsiye koydu.

Körfez Belediyesi Tüpraş Siteler Camii'nin avlusuna cami derneği ile birlikte yürütülen çalışma ile dev bir şemsiye koydu.


Körfez Belediyesi, ilçe genelindeki ibadethanelerin eksiklerini giderme noktasında verdiği desteği sürdürüyor. Ekipler son olarak Tüpraş Siteler Camii'nde cami derneği ile birlikte yürütülen çalışma ile


güneşli ve yağışlı havalarda cemaati koruyacak dev bir şemsiye koydu. 144 metrekarelik kapalı alan sağlayan şemsiye aynı zamanda camiye modern bir görünümde kazandırdı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma tamamlandı. Şemsiyenin imalatının tamamlanması sonrasında Fen İşleri Müdürlüğü tarafından montaj işlemi yapıldı. Orta yüksekliği yaklaşık 5 buçuk metre, kenar yüksekliği ise 3 metreyi bulan açılır-kapanır şemsiyenin montajı da bitti ve cemaatin kullanımına açıldı. Dernek yöneticileri ve cami cemaati ise Başkan İsmail Baran'a teşekkür etti.


Dernek yöneticileri, “Camimizin önemli bir ihtiyacı daha karşılanmış oldu. Camimizin estetik güzelliği kapanmadan kalabalık namazlarda ve cenaze namazlarında cemaatimizin rahat etmesi sağlanmış oldu. Başkanımız İsmail Baran'a duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.