Körfez Belediyesi'nden dev şemsiye

Körfez Belediyesi Tüpraş Siteler Camii'nin avlusuna cami derneği ile birlikte yürütülen çalışma ile dev bir şemsiye koydu.

Körfez Belediyesi, ilçe genelindeki ibadethanelerin eksiklerini giderme noktasında verdiği desteği sürdürüyor. Ekipler son olarak Tüpraş Siteler Camii'nde cami derneği ile birlikte yürütülen çalışma ile

güneşli ve yağışlı havalarda cemaati koruyacak dev bir şemsiye koydu. 144 metrekarelik kapalı alan sağlayan şemsiye aynı zamanda camiye modern bir görünümde kazandırdı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma tamamlandı. Şemsiyenin imalatının tamamlanması sonrasında Fen İşleri Müdürlüğü tarafından montaj işlemi yapıldı. Orta yüksekliği yaklaşık 5 buçuk metre, kenar yüksekliği ise 3 metreyi bulan açılır-kapanır şemsiyenin montajı da bitti ve cemaatin kullanımına açıldı. Dernek yöneticileri ve cami cemaati ise Başkan İsmail Baran'a teşekkür etti.

Dernek yöneticileri, “Camimizin önemli bir ihtiyacı daha karşılanmış oldu. Camimizin estetik güzelliği kapanmadan kalabalık namazlarda ve cenaze namazlarında cemaatimizin rahat etmesi sağlanmış oldu. Başkanımız İsmail Baran'a duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.