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03 Eylül 2018 16:08

Körfez Belediyesi’nden eğitime destek

Körfez genelindeki okulların 2018-2019 eğitim-öğretim yılına hazırlaması amacıyla Körfez Belediyesi tarafından okullarda başlatılan boya, tadilat, bakım ve onarım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Körfez Belediyesi’nden eğitime destek

03 Eylül 2018 16:08


Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce okulların iç ve dış alanları büyük bir titizlikle onarılıyor. Okullarda boya-badana, tadilat işleri, bahçe düzenlemesinin yanı sıra oyun grubu, oturma grubu gibi daha birçok alanda çeşitli çalışmalar yapılacak.


Körfez’de okulların 2018-2019 yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran; “Yetkili personelimiz, okullarımızın eksiklerini süratle giderip, istek ve talepler doğrultusunda çalışmalarını yürütüyorlar. Evlatlarımızın daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için, tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Geleceğimize ışık tutan çocuklarımızın, öğretmenlerimizin yeni eğitim-öğretim yılına bakımı yapılmış, temiz okullarda başlamalarını sağlamak amacıyla çalışmalarımız devam ediyor” dedi.




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