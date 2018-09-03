Körfez Belediyesi’nden eğitime destek

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce okulların iç ve dış alanları büyük bir titizlikle onarılıyor. Okullarda boya-badana, tadilat işleri, bahçe düzenlemesinin yanı sıra oyun grubu, oturma grubu gibi daha birçok alanda çeşitli çalışmalar yapılacak.

Körfez’de okulların 2018-2019 yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran; “Yetkili personelimiz, okullarımızın eksiklerini süratle giderip, istek ve talepler doğrultusunda çalışmalarını yürütüyorlar. Evlatlarımızın daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için, tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Geleceğimize ışık tutan çocuklarımızın, öğretmenlerimizin yeni eğitim-öğretim yılına bakımı yapılmış, temiz okullarda başlamalarını sağlamak amacıyla çalışmalarımız devam ediyor” dedi.