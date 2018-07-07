Körfez Belediyesi’nden İlimtepe Mezarlığı’na modern hizmet binası

Körfez Belediyesi, cenaze hizmetlerinin yeni ve modern bir binada verilmesi için yeni bir hizmet binası için çalışmaları kısa süre önce başlatmıştı. İlimtepe Mezarlığı içerisinde yer alacak olan hizmet binası için dolgu ve istinat duvarı çalışmalarının tamamlanması sonrasında hizmet binası inşaatı da hızlandı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında binanın cephe örme işlemleri başlatıldı.

Tamamlanarak hizmete alınması planlanan hizmet binası, Osmanlı ve Selçuklu mimarisi ile inşa edilecek. Binada kadın ve erkekler için gasilhaneler, modern bekleme alanları, insan vücut ısısına duyarlı morglar, mescit ve tüm işlemlerin elektronik ortamlardaki takip edilmesini sağlayan elektronik sistem de yer alacak.