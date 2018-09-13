Körfez Belediyesi'nden Kirazlıyalı için iki proje

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Kirazlıyalı'da gençlere yönelik hayata geçirilecek yeni yatırımlar için saha incelemesi yaptı. Başkan Baran ilgili müdürlerden de yapılacak projeler üzerine değerlendirmede bulundu.

Başkan Baran, Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz, meclis üyeleri ve daire müdürleri ile birlikte ilk olarak Mustafa Özmet Spor Tesisleri'nde incelemede bulundu.

Açık halı sahanın yeniden modernize edileceği ve üstünün kapatılacağını belirten Başkan Baran, “Sahamızı hem genişleteceğiz hem de üstünü kapatarak vatandaşlarımızın yılık 12 ayı kullanabileceği bir hale getireceğiz” dedi.

Başkan Baran, daha sonra eski Kirazlıyalı Belediyesi'nin yer aldığı bölgede inceleme yaptı. Geniş arazide hem gençler için spor alanları oluşturulması talimatı veren Başkan Baran, ayrıca çocuklar için modern oyun grupları koyulacağını da belirtti. Vatandaşlar ise bölgede inceleme yapan Başkan Baran'dan bölgenin gençler ve çocuklar için değerlendirileceğini öğrenince kendisine teşekkür etti.