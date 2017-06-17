Körfez Belediyesinden öğrencilere bayram müjdesi

Körfez Belediyesi’nin eğitime yönelik verdiği en büyük desteklerden birisi olan 2 bin 870 öğrenciye verilen eğitim katkı payı yardımları tamamlandı. Aralık ayında başlayan ve 6 ay olarak ödenen katkı payının son taksiti de Ramazan Bayramı öncesinde öğrencilerin hesaplarına yatırıldı. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, eğitime verilen desteğin her yıl arttığını belirterek, “Öğrencilerimize burslarının son taksitlerini yatırdık. Bayram öncesine denk gelmesi de ayrı bir güzellik kattı. Her şartta çocuklarımızın ve öğrencilerimizin geleceği, dolayısıyla hepimizin geleceği için destekçileri olmayı sürdüreceğiz. Öğrencilerimizden tek isteğimiz derslerine odaklanmaları ve başarıları ile bizleri gururlandırmaları” dedi.