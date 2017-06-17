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17 Haziran 2017 09:54

Körfez Belediyesinden öğrencilere bayram müjdesi

Körfez Belediyesi’nin 2016-2017 eğitim döneminde 2 bin 870 öğrenciye verdiği bursların son taksiti bayram öncesinde hesaplarına yatırıldı.

Körfez Belediyesinden öğrencilere bayram müjdesi

17 Haziran 2017 09:54


Körfez Belediyesi’nin eğitime yönelik verdiği en büyük desteklerden birisi olan 2 bin 870 öğrenciye verilen eğitim katkı payı yardımları tamamlandı. Aralık ayında başlayan ve 6 ay olarak ödenen katkı payının son taksiti de Ramazan Bayramı öncesinde öğrencilerin hesaplarına yatırıldı. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, eğitime verilen desteğin her yıl arttığını belirterek, “Öğrencilerimize burslarının son taksitlerini yatırdık. Bayram öncesine denk gelmesi de ayrı bir güzellik kattı. Her şartta çocuklarımızın ve öğrencilerimizin geleceği, dolayısıyla hepimizin geleceği için destekçileri olmayı sürdüreceğiz. Öğrencilerimizden tek isteğimiz derslerine odaklanmaları ve başarıları ile bizleri gururlandırmaları” dedi.




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