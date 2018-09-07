Körfez Belediyesinden okullara bakım onarım desteği

Okulların yaz ayında tatile girmesi sebebiyle bakım-onarım işlemlerini başlatan Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde tüm okullara eğitim desteğini sürdürüyor. Başkan İsmail Baran’ın verdiği talimatlar doğrultusunda son olarak, Körfez İmam Hatip Ortaokulu’nda başlatılan bakım-onarım, tadilat ve bahçe düzenleme çalışmalarında sona doğru geldi. Duvarlar ve tavanlar boyandı, sınıflar eğitime hazır hale getirildi.

Öğrencilere, çocuklara ve eğitime verdiği önemle de tanınan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran yapılan çalışmalarla ilgili, “Evlatlarımız bizim göz bebeğimiz. Onların en iyi şartlarda ve imkanlarda eğitim görebilmeleri için gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Okullara yaptığımız bakım-onarım ve tadilat işlemleri 2018-2019 eğitim yılında öğrencilerimize hediyemiz olsun istedik. Çocuklarımızın hepsini seviyor, öğrencilik hayatlarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.