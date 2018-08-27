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27 Ağustos 2018 13:23

Körfez Belediyesi’nden okullara tadilat desteği

Körfez Belediyesi okullara desteklerini sürdürürken, ilçe genelinde bulunan okullardaki tamirat işlerini büyük bir titizlikle gerçekleştiriyor.

Körfez Belediyesi’nden okullara tadilat desteği

27 Ağustos 2018 13:23


Eğitime verdiği desteklere devam eden Körfez Belediyesi, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim görmeleri için gelen talepler doğrultusunda okulların tamirat ve tadilat işlerini yapıyor. Gelen talepleri belirli programlar dahilinde gerçekleştiren belediye ekipleri, General Edip Bayoğlu İlköğretim Okulu’nun iç kısımlarını, sınıfları ve çeşitli bölgelerin boya-badana işlerini gerçekleştirdi.


Boya badana ve tadilat işlerini gerçekleştiren ekipler hummalı bir şekilde çalışarak eğitim sezonu başlamadan tüm okullardaki çalışmaları tamamlayarak okulları kullanıma hazır hale getirecek. Bunun yanı sıra okullara boya-badana, tadilat işleri, bahçe düzenlemesi, oyun grubu, oturma grubu gibi daha birçok alanda çeşitli çalışmalar yapılacak.




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