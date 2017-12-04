Körfez Belediyesi’nden Salkım Sokak’ta yol düzenlemesi

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, ilçe genelindeki asfaltlama çalışmaları hava koşulları doğrultusunda sürdürüyor. Ekipler son olarak vatandaşların talep ve önerileri doğrultusunda Fatih Mahallesi Salkım Sokak’ta çalışma yürüttü. Önce yolda düzenleme çalışması yapıldı ardından da sıcak asfalt dökülerek daha kullanışlı hale getirildi.

Asfaltlama çalışması ile birlikte yol kenarındaki kaldırım ve parkeler de Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından elden geçirilerek kullanışlı hale getirildi. Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, çalışmaların belirli periyot çerçevesinde ilçe genelinde devam ettiğini belirterek, “Vatandaşlarımızın talepleri ve ekiplerimiz tarafından tespit edilen noktalar elden geçirilecek” ifadeleri kullanıldı.