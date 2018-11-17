Körfez Belediyesi'ne ödül verildi

Körfez'in tarihi değerlerini tek tek gün yüzüne çıkartan Körfez Belediyesi, bu kapsamda Tarihi Kentler Birliği'nden üçüncü ödülünü aldı

Kültürel mirası koruma ve özendirme projelerini teşvik etmek amacıyla 2001 yılından bu yana Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından düzenlenen yarışmada ödüller sahiplerini buldu. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'ın başlattığı tarihi seferberlik kapsamında başlatılan çalışmalar doğrultusunda Körfez Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği'nden üçüncü ödülünü aldı. Daha önce iki defa Hereke Kalesi ile ödül alan Körfez Belediyesi bu kez Kurtuluş Savaşı sırasında büyük önem arz eden Kuşçalı Telgrafhanesi için hazırlanan restorasyon projesi ile ödül aldı.

Bu yıl TKB tarafından 17'ncisi düzenlenen yarışmada ödülü Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran adına Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Aslı Kuş ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mücahit Bulut aldı. Antalya Fuarı'nda gerçekleştirilen ödül töreninde belediyelere tek tek ödülleri verilirken, aynı kategoride üçüncü kez ödül alması dolayısıyla Prof. Dr. Metin Sözen de Körfez Belediyesi'ni tebrik etti.

Kutluca (Kuşçalı) Telgrafhanesi'nin milli mücadele tarihimizde önemli bir yeri bulunurken, o dönem İstanbul ile Ankara arasındaki bağlantı buradan sağlandı. Kuşçalı Telgrafhanesi, Nutuk'ta da şu ifadelerle yer alıyor, “Sivas'ta Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne. Önemli ve çok ivedi. Bendeniz, size iki gün önce İzmit'ten tavsiye edilen Yahya'yım. Emriniz üzere, telgraf başında emirlerinizi almaya geldim. En geç yarın akşama kadar Kuşçalı Telgrafhanesindeyim.” Kuşçalı Telgrafhanesi'ndeki yazışmalar sayesinde Yahya Kaptan, aldığı direktiflerle teşkilat kurdu ve çetelerin faaliyetlerine engel oldu.