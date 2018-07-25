Körfez Belediyesi’nin asfalt çalışmaları devam ediyor

Körfez Belediyesi ekipleri ilçe genelinde kaldırım, parke taşı, okullara bakım-onarım, cadde ve sokakların temizliği, asfalt ve yol çalışmalarını devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, Kışladüzü Mahallesi Karaalipaşa Caddesi’nde de sıcak asfalt serim çalışmaları tamamlandı. Yoğun bir mesai yapan ekipler, çalışmaların tamamlandığı Karaalipaşa Caddesini tekrar halkın kullanımına açtı. Bölgede yaşayan vatandaşlar, çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlanması ve mağduriyet yaşanmadığı için Körfez Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.