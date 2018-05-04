Körfez Çocuk Bilim ve Sanat Merkezi açıldı

Körfez Belediyesi ve İlim Yayma Cemiyeti tarafından hayata geçirilen ve 200’e yakın minik öğrencinin eğitim gördüğü Körfez Çocuk Bilim ve Sanat Merkezi’nin açılışına; Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AK Parti İlçe Başkanı Şener Söğüt ve ilçe yönetimi, İlim Yayma Cemiyeti Körfez Şube Başkanı Muhammet Saraç ve yönetimi, Derince Şube Başkanı Yasin Kayı, STK temsilcileri, davetli ve öğrenci velileri katıldı.

Törende konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, gençlere ve çocuklara yönelik yapılan yatırımların önemine dikkat çekerek, “İlim Yayma Cemiyetimiz tarafından birlikte merkezimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Tabi çok değerli şube başkanımız yapılan çalışmalardan bahsetti. Evlatlarımıza ne kadar yatırım yapsak azdır. Körfez’de 4 yılda 400 milyon liralık yatırım yaptık. En çok zevk vererek yaptığımız yatırım, gençlerimiz ve çocuklarımıza yaptığımız yatırımdır.

“Bu yatırımların geri dönüşü olan yatırımlardır” ifadelerine yer veren Başkan Baran, “Onlar bizden aldıkları örneği kendilerine rehber edinecek, gelecekte de çok daha güzelini uygulayacaklar. Kısa süre önce Yeni Yalı’da yapacağımız Bilim Sanat Merkezi’mizin ihalesini gerçekleştirdik. Hayata geçmesi ile birlikte orada daha güzel projelere imza atacağız” dedi. Yapılan konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, daha sonra merkezi gezdi.