Körfez Eylül ayına hazır

Toplantıda 9 madde görüşülerek karara bağlandı.

Körfez Belediyesi’nde Eylül ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın başkanlığında meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri tek tek görüşülerek karara bağlandı. 2019 yılı performans programı Plan ve Bütçe komisyonu raporu oy birliği ile kabul edilirken, Güney ve Atalar Mahallesi’ndeki imar planı değişiklikleri oylamaya sunularak meclisten geçti.

2019 yılı performans programı Plan ve Bütçe komisyonu raporunun değerlendirildiği Eylül ayı meclis toplantısında konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "Eylül ayı meclis toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Başkan Yardımcımız Faruk beyin acısını paylaşıyor, baş sağlığı diliyorum. Kıymetli arkadaşlar, hep birlikte dört buçuk yılı geride bıraktık. Önümüzde yerel seçim süreci var. İnşallah ikinci dönemde de hep birlikte çalışmayı Allah nasip etsin. Yerel seçim süreci hepimiz için hayırlı olsun. Yatırımın en güzel ve önemlisini geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yapmayı sürdürüyoruz. Türkiye’de burs veren tek belediye olmaktan büyük bir onur ve gurur yaşıyoruz. Burs desteklerimiz devam edecek” dedi.