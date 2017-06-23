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23 Haziran 2017 17:47

Körfez Kampüsü hızla yükseliyor

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, inşaat çalışmalarının hızla devam ettiği Körfez Kampüsü’nde çalışmaları yerinde inceledi.

Körfez Kampüsü hızla yükseliyor

23 Haziran 2017 17:47


Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, inşaat çalışmalarının hızla ilerlediği Kocaeli Üniversitesi Körfez Kampüsü inşaatında incelemelerde bulundu. İlk iki kat inşaatın tamamlandığı binada Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz ile birlikte inceleme yapan Başkan Baran, inşaat tamamlanıp öğrencilerin gelmesiyle birlikte ilçedeki hareketliliğin daha da artacağını belirtti.


Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da çalışmaların hızla ilerlediğini belirterek, “İnşallah bir aksilik yaşanmazsa önümüzdeki mayıs ayında eğitim hayatım hayatına başlayacak. Hem bu hem de Hereke’de yapımına başlayacağımız fakülte binası, Körfez ilçemize ciddi bir değer katacak. Eğitim hayatına da büyük bir katkı sağlamış olacak” dedi.


Eğitime yapılan yatırımların önemine vurgu yapan Başkan Baran, “Bizler yatırımları planlarken, önceliği her zaman eğitime veriyoruz. Eğitime yapılan yatırım, destek bizler için çok önemli. Çünkü eğitime ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yönelik yaptığımız yatırımlar, bize en güzel dönüşü olacak yatırımlardır. Bu yatırımlar ülkemize ve milletimize hayırlı olsun” şeklinde düşüncelerini ifade etti.




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