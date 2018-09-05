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05 Eylül 2018 13:08

Körfez kampüsü öğrencilere hazırlanıyor

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Kocaeli Üniversitesi’ne bağlı 4 yıllık eğitim verecek olan Körfez Kampüsünde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Körfez kampüsü öğrencilere hazırlanıyor

05 Eylül 2018 13:08


Körfez’de eski belediye hizmet binası alanında, 2 yıl önce yapımına başlanan Körfez kampüsünde çalışmalarda sonra doğru geldi. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz ve projeyi üstlenen firma yetkilisi Faruk Balamir ile birlikte ince işçiliği yapılan kampüsü ziyaret etti. 2018-2019 akademik eğitim yılında Kocaeli Üniversitesi - Yabancı Diller Yüksekokulu olarak faaliyete geçecek olan kampüs, tüm fakültelerin hazırlık sınıflarını da içinde barındıracak.


Akademik takvimden önce açılışı gerçekleşecek olan Körfez Kampüsü’nde incelemelerde bulunan Başkan İsmail Baran, “Öncelikle ilçemize, vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz sözü tutmanın mutluluğu içerisindeyim. Yıllardır konuşulan ve hayata geçirilme noktasında geç kalınmış olan Körfez kampüsünü, dönemimiz sürecinde bölgemize kazandırdık, çok kısa bir süre sonra açılışını yapacağız. İnşaatı üstlenen firmamız başta olmak üzere, büyük bir özveriyle çalışan belediye personelimizi yürekten kutluyorum. Körfez’e çok yakışan bir kampüs oldu. Öğrencilerimize, akademisyenlerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.




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