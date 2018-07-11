Körfez Kampüsü’nde dış cephe de bitiyor

Bina, Ağustos ayının başında üniversiteye teslim edilecek.

Körfez Belediyesi tarafından eski belediye binasının bulunduğu alanda başlatılan Kocaeli Üniversitesi Körfez Kampüsünde inşaat, tamamlandı. Dört yıllık fakültenin yer alacağı ve 4 bin 500 öğrencinin eğitim göreceği fakültenin iç cephe çalışması ile birlikte dış cephede de sona doğru gelindi. Yetkililer, çalışmaların tamamlanması ile birlikte ağustos ayı başında binanın üniversiteye teslim edileceğini belirtti.

Körfez Kampüsünde toplam 4 bin 500 öğrencinin eğitim göreceğini belirten Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Tüm çalışmalar planladığımı şekilde devam etti. Ağustos ayının başlarında da binamızı Kocaeli Üniversitemize teslim edeceğiz. Kendileri geldiler baktılar ve oldukça güzel olduğunu ifade ettiler. Toplamda 4 bin 500 öğrencimiz burada eğitim görecek. İlk etapta 2 bin 500 öğrenci kabulü gerçekleştirilecek. İlerleyen yıllarda bu sayı artacak. Şimdiden burada eğitim görecek olan geleceğimizin teminatı olan gençlerimize başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Baran, Hereke’de inşa edilecek olan kampüs için de kısa sürede çalışmaların başlayacağını belirtti.

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