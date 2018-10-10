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Körfez Kampüsü'nde eğitim gören öğrencilere broşür dağıtıldı

Körfez Belediyesi tarafından yapılan ve yakın zamanda eğitim hayatına başlayan Körfez Kampüsü’nde, yeni öğrencilere broşür ve hediye takdim edildi.

Körfez Belediyesi tarafından yapılan ve yakın zamanda eğitim hayatına başlayan Körfez Kampüsü'nde, yeni öğrencilere broşür ve hediye takdim edildi.


Körfez Belediyesi tarafından 22 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen Körfez Kampüsü'nde eğitim başladı. Bu yıl ilk etapta bin 800 öğrencinin eğitim göreceği Yabancı Diller Fakültesi'nde, kademeli olarak toplamda 4 bin 500 öğrenci eğitim görecek. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'ın talimatı ile üniversite girişine kurulan stantta, yeni gelen öğrencilere bilgilendirme broşürleri ve hediye takdim edildi. Körfez Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında öğrencilere ilçenin tanıtımı konusunda broşürler de dağıtıldı.

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