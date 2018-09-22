Körfez Kaymakamından öğrenci servisi kazası hakkında açıklama

Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM otoyolunda meydana gelen ve 1 öğretmen ile 1 öğrencinin öldüğü kaza hakkında açıklama yapan Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, taburcu olan yaralıların ihtiyaçlarının giderilmesi sonrasında Aksaray'a gönderileceklerini söyledi.

Gece meydana gelen kaza nedeniyle üzüntülerini dile getiren Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, “İlçemizde dün gece saat 02.30 civarında Aksaray ilindeki muhtelif okullardan toplanan öğrenciler, bir otobüsle İstanbul'daki Tekno Festivale giderken ilçemiz Hereke mevkiinde aracın lastiğinin patlaması neticesinde aracın savrulması şeklinde bir kaza meydana geldi. Kazada 1 öğretmenimiz ve bir öğrencimiz hayatını kaybetmiştir. Yaralanan diğer öğretmen ve öğrencilerimiz, muhtelif hastanelerde ihtiyaten tedavi altına alınmış ancak şu anda hepsi taburcu olmuş, 1 öğretmenimiz kalmıştır. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz” dedi.

Şu anda ailelerle ilgilendiklerini ifade eden Kaymakam Can, yaralılardan 14'ünün öğrenci olduğunu ve ihtiyaçlarının giderilmesi sonrası öğrenci ve öğretmenleri Aksaray iline göndereceklerini ifade etti. Kaza sonrası tedavileri tamamlanan yaralı öğrenci ve öğretmenler ise Körfez Hereke Polis Merkezinde alınan ifadelerinin ardından ihtiyaçlarının giderilmesi için Körfez Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüsle Körfez Öğretmenevine gönderildiler. Burada bir süre dinlenecek olan yaralılar, cenazeleri teslim alan ailelerle birlikte Aksaray'a gönderilecek.