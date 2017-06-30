Körfez kıyısındaki atıklar temizleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri kentin birçok yerindeki park ve bahçelerde temizleme çalışmaları sürdürürken, denizlerin bakımını da gerçekleştiriyorlar. Bu kapsamda Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri İzmit Körfezi doğu sahilinde biriken ot, ağaç parçaları, pet şişeler ve yosunları temizleme çalmaları yapıyor.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan yoğun yağış sonrası akarsuların getirdiği atıkların ve deniz tabanından kopan yosunların kıyı şeridinde biriktiği görüldü. Çürümeye başlayan atıklar sahilde kötü kokuya ve görüntüye sebep olduğu için atıkların sahilden temizlenmesi için çalışmalar yapılıyor.

Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı sahil şeridini atıklardan temizlemeye başladı. Sahilde biriken atıklar ekipler tarafından özenle toplanarak kıyıya çıkarılıyor. Ekiplerin sahilden topladığı yaklaşık 5 ton atık daha sonra yok ediliyor.