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14 Ağustos 2018 13:04

Körfez köylerine Osmanlı çeşmeleri

Körfez Belediyesi ekiplerince yapılan çalışma ile köy içi ve yollarındaki çeşmelere tarihi görünüm kazandırıldı.

Körfez köylerine Osmanlı çeşmeleri

14 Ağustos 2018 13:04


Körfez Belediyesi, köy yollarında ve köy içlerinde başlattığı çeşme restorasyonları ile güzel bir görünüm kazandırdı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında geçtiğimiz yıl başlatılan çalışmalarda ilk olarak köylere çıkan yollar üzerindeki çeşmeler tarihi görünüme kavuşturuldu. Restore edilen çeşmelerin etraflarına da vatandaşların dinlenebilecekleri alanlar oluşturuldu.


Ekipler tarafından köy içlerindeki çeşmelerde Belen, Karayakuplu, Osmanlı ve Himmetli köylerinde başlatılan çalışmalar ise tamamlandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları belirlenen periyot kapsamında diğer köylerde de uygulanacağını söyleyen Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Özellikle Taşköprü bölgemizde birçok çeşmemiz var. Bunları elden geçiriyoruz. Tarihi çeşmelerimizde vatandaşlarımız asırlar boyunca ihtiyaçlarını görecek. Geçmişte Osmanlının yaptığı tarihi çeşmeleri hala kullanıyor ve biz bizler yapanlara dua ediyoruz. Gelecek nesiller de bizlere dua edecektir” dedi.


Öte yandan Körfez Belediyesi, İlimtepe Mezarlığı’nda yeni oluşturulan etaplara vatandaşların rahat ulaşımını sağlamak için yol yapım çalışması başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde sürdürülen asfalt çalışmalarını kapsamında İlimtepe Mezarlığı çevresindeki yollar asfaltlandı.




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