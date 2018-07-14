Körfez Mahallesi’nde cephe iyileştirme çalışması

İzmit belediyesi tarafından Körfez Mahallesi’nde yapılacak olan cephe iyileştirmesi ve meydan düzenlemesi için ihale yapıldı. Belediyenin Etüt Proje Müdürlüğü tarafından düzenlenen ihaleye 2 firma katıldı. 90 gün sürecek olan ve yaklaşık 354 bin 469 TL maliyetli çalışma için firmalardan gelen en yüksek teklif 357 bin 51,58 TL olurken, gelen en düşük teklif ise 328 bin 950,03 TL oldu. Tekliflerin komisyon üyeleri tarafından değerlendirildiğini belirten Belediye yetkilileri, kararın önümüzdeki günlerde açıklanacağını kaydetti.