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14 Temmuz 2018 10:48

Körfez Mahallesi’nde cephe iyileştirme çalışması

İzmit Belediyesi tarafından Körfez Mahallesi’nde bulunan cephelerin iyileştirilmesi için yapılan ihalede 2 firma teklif verdi.

Körfez Mahallesi’nde cephe iyileştirme çalışması

14 Temmuz 2018 10:48


İzmit belediyesi tarafından Körfez Mahallesi’nde yapılacak olan cephe iyileştirmesi ve meydan düzenlemesi için ihale yapıldı. Belediyenin Etüt Proje Müdürlüğü tarafından düzenlenen ihaleye 2 firma katıldı. 90 gün sürecek olan ve yaklaşık 354 bin 469 TL maliyetli çalışma için firmalardan gelen en yüksek teklif 357 bin 51,58 TL olurken, gelen en düşük teklif ise 328 bin 950,03 TL oldu. Tekliflerin komisyon üyeleri tarafından değerlendirildiğini belirten Belediye yetkilileri, kararın önümüzdeki günlerde açıklanacağını kaydetti.




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