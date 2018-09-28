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Körfez mahallesinde cephe iyileştirme yapılıyor

İzmit Belediyesi tarafından Körfez Mahallesi’nde cephe iyileştirmesi yapılıyor.

İzmit Belediyesi tarafından Körfez Mahallesi'nde cephe iyileştirmesi yapılıyor.


İzmit Belediyesi'nin Etüt Proje Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Körfez Mahallesi Ali Dikmen Sokak'taki cephe iyileştirme çalışmaları yaklaşık 329 bin liraya mal olacak. Proje kapsamında 29 adet binanın boya işleri, korkuluklarının yenilenmesi ve bina parapetlerinin tamiratlarıyla temizlikleri yapılacak, sokağın ortasında bulunan meydan yeniden düzenlenecek. Yetkililer, mevcut iş yerlerine ait tentelerin tek tip renk ve modele dönüştürüleceğini, mevcut parkelerin sökülerek yenileceğini söylediler. Çalışmalar kapsamında bölgedeki ağaçların koruma altına alınması amaçlı doğa dostu bir proje uygulandığını da ifade eden yetkililer “Bölgede yeni bir aydınlatma sistemi kurulacak, ayrıca ağaçlar da ışıklandırılacak. Körfez Mahallesi'ne ayrı bir değer katacak olan proje 3 ay içinde tamamlanacak” dedi.

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