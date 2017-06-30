Körfez Mahallesi’nde yayalar için çalışma yapıldı

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başiskele’nin ihtiyaç duyulan noktalarında ulaşımın rahat ve güvenli olması amacıyla çalışmalar gerçekleştiriyor. 2017 yılı yatırım programı kapsamında yol açma ve genişletme çalışmalarına devam eden Başiskele Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor.

Amaçlarının çalışmaların titizlikle yapılarak kaliteli ve kalıcı olarak kalmasını sağlamak olduğunu belirten Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz çalışmaların ihtiyaç duyulan yerlerde yapılmaya devam edeceğini söylüyor. Çalışmalar kapsamında Körfez Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Hasan Hoca Sokak ve Cemal Şişman Sokak’ta kaldırım çalışmalarını sürdüren ekipler Sonbahar Sokak’ta yol genişlemesi ve yol güvenliği için perde duvar çalışması yapıyor.