Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi spor salonuna kavuşuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi'ne inşa edilecek olan spor salonunun yapım çalışmaları başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi okullara spor salonu kazandırmaya devam ediyor. Öğrencilerin daha sağlıklı ortamlarda spor eğitimi almaları için yapılan spor salonları çeşitli sporların icra edilebileceği şekilde yapılıyor. Bugüne kadar pek çok okulun yanında inşa edilen okul tipi spor salonları zaman zaman da halkın kullanımına sunuluyor. Büyükşehir Belediyesi bu salonlardan birini de Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi için yapıyor.

KocaeBüyükşehir Belediyesi spora ve sporcuya verdiği önem doğrultusunda hayata geçirdiği spor salonunda yapım çalışmaları başlarken drenaj hattı uygulamaları da tamamlanıyor. Sahanın temel altı betonu dökülüyor. Proje kapsamında döşeme demirleri bağlanan su deposunun betonu dökülecek. Bin 100 metrekare alan üzerine inşa edilen spor salonu toplam bin 600 metrekare kapalı alana sahip olacak. Salonun zemin katında 28 çarpı 13 metre ebatlarında basketbol sahası, bu saha ile ortak kullanımlı 9 çarpı18 metre ölçülerinde voleybol sahası yapılacak. Yapının birinci katında diğer faaliyetlerin yapılabileceği toplam 360 metrekare ölçülerinde 3 adet de salon yer alacak.

Spor salonunda 220 kişilik tribün antrenör odası, soyunma odaları, duşlar, tuvaletler ve büfe için ayrılmış kısımlar yer alacak. Salonun yapımında 28 ton demir 366 metreküp alüminyum kompozit panel, 1840 metrekare kenetli çatı ve cephe kaplaması, 115 ton yapı çeliği, yaklaşık 450 metreküp hazır beton kullanılacak. 633 metrekare FİBA onaylı PVC zemin kaplaması uygulaması yapılacak.

Öğrencilerin spor saati aktivitelerini rahatça yapabilmelerini sağlayan okul tipi spor salonları, farklı spor dallarında da antrenman yapmaya imkânı veriyor. Fitness, güreş, judo, jimnastik bu sporlardan bazıları arasında yer alıyor. Isıtma ve soğutma sistemleri bulunan salonlar her türlü hava şartlarında spor yapma olanağı sağlıyor. Okulların kapalı olduğu akşam saatlerinde ve hafta sonlarında uygun görülen zaman aralıklarında vatandaşlar da spor salonlarından faydalanabiliyor.