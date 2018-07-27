Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi’ne spor salonu

Bugüne kadar pek çok okula spor salonu inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin daha güzel şartlarda spor eğitimi almaları için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez Orhangazi Anadolu Lisesine de bir spor salonu inşa edilecek. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından salonun yapacak yüklenici firmayı belirlemek için ihale düzenledi. İhale salonunda gerçekleştirilen oturuma 6 firma teklif verdi. İhalede en düşük teklif 3 milyon 48 bin TL ile verilirken, en yüksek teklif ise 3 milyon 538 bin TL olarak verildi. Komisyon değerlendirmesinin ardından işi alacak olan yüklenici firma projeyi 350 gün içinde tamamlayacak.

Bin 100 metrekare alan üzerine inşa edilecek olan spor salonu toplam bin 600 metrekare kapalı alana sahip olacak. Salonun zemin katında 28 çarpı13 metre ebatlarında basketbol sahası, bu saha ile ortak kullanımlı 9 çarpı 18 metre ölçülerinde voleybol sahası yapılacak. Yapının birinci katında diğer faaliyetlerin yapılabileceği toplam 360 metrekare ölçülerinde 3 adet de salon yer alacak. Spor salonunda 220 kişilik tribün antrenör odası, soyunma odaları, duşlar, tuvaletler ve büfe için ayrılmış kısımlar yer alacak. Salonun yapımında 28 ton demir 366 metreküp alüminyum kompozit panel, bin 840 metrekare kenetli çatı ve cephe kaplaması, 115 ton yapı çeliği, yaklaşık 450 metreküp hazır beton kullanılacak. 633 metrekare FİBA onaylı PVC zemin kaplaması uygulaması yapılacak.

Öğrencilerin spor saati aktivitelerini rahatça yapabilmelerini sağlayan okul tipi spor salonları, farklı spor dallarında da antrenman yapma imkanı veriyor. Fitness, güreş, judo, jimnastik bu sporlardan bazıları arasında yer alıyor. Isıtma ve soğutma sistemleri bulunan salonlar her türlü hava şartlarında spor yapma olanağı sağlıyor.