Diğer
Kategoriler
10 Haziran 2018 18:44

Körfez sahilinde denize giren 2 çocuk kayboldu

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahilinde denize giren 11 yaşındaki iki çocuk kayboldu.

Körfez sahilinde denize giren 2 çocuk kayboldu

10 Haziran 2018 18:44

Başlatılan arama çalışmaları sonucu denizde kaybolan Leyla Yaren Özpolat’ın cansız bedenine ulaşılırken, Arda Temel’in arama çalışmaları ise sürüyor.


Olay, saat 16.30 sıralarında Körfezi ilçesi Tütünçiftlik sahilinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaşları 11 olan Leyla Yaren Özpolat ve Arda Temel sahilden denize girdi. Dalgaların etkisiyle derine sürüklenen iki çocuk kısa bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar olayı hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, deniz polisi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Denizde dalgıçlar ile botlar yardımıyla yapılan ve yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda talihsiz Leyla Yaren Özpolat’ın cansız bedenine ulaşıldı. Denizde kaybolan Arda Temel için çalışmalar sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç