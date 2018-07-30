Körfez ‘Sıfır Atık’ projesinde hedef ayda 150 ton atık

Tüm yurtta 81 ilde eşzamanlı olarak hayata geçirilen “Sıfır Atık” projesi, Körfez’de kamu kurumlarının da iş birliği ile tüm ilçeye yayıldı. Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında önce belediye hizmet alanlarında daha sonra da ilçedeki kamu binalarında atık noktaları oluşturuldu.

Plastik atıklar, cam atıklar, kağıt atıklar ve metal atıklar için ayrı kutular oluşturulurken, atık pil toplama kutuları da yerleştirildi. Kutular yerleştirilirken, yetkililer tarafından kurum çalışanlarına da bilgilendirmelerde bulunuldu. Yetkililer, kamu binalarındaki uygulama ile aylık 150 ton atığı ülke ekonomisine kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Öte yandan geri dönüşümde Avrupa standartlarını yakalayan Körfez Belediyesi, ilçedeki 84 cami ve 37 kuran kursunda geri dönüşüm çalışması başlattı. Yaz aylarında cami ve kurslarda eğitim gören çocuklar, evlerindeki defter, kitap ve gazete gibi her türlü geri dönüşüm malzemesini getirerek, kampanyaya destek olacak. Proje sayesinde cami dernekleri de gelir elde etmiş olacak.

Yetkililer, “Bu projede geri dönüşümün ülke ekonomisi için çok önemli olduğunu miniklere bir kez daha vurgulamış olacağız. Hem kendilerine geri dönüşümün önemini aktaracağız hem de onları bu organizasyona dahil etmiş olacağız. İlk etapta güzel tepkiler aldık” ifadelerini kullandı.