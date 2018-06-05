Körfez Tematik Lise’nin inşaatı hızla devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın büyükşehir statüsündeki illerde açmayı planladığı, sektörün ihtiyacına göre uzman nitelikli donanımlı ara eleman yetiştirilmesine için eğitim verecek tematik liselerin ilkinin Körfez’de yapılması kararlaştırılmış, inşaatı Körfez Belediyesinin de desteğiyle hayırsever iş adamı Recai Hakan Şen üstlenmişti.

Körfez Belediyesi de eğitime destek kapsamında okul inşaatının hafriyat çalışmalarını üstlenmiş ve alan inşaata hazır hale gelince firmaya teslimini sağlamıştı. Körfez Hacı Osman Mahallesi’nde bulunan 8 dönümlük araziye yaptırılacak olan Pakize - Tuncer Şen Tematik Endüstriyel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 24 derslik, beden eğitim salonu, konferans salonu, fizik ve kimya laboratuvarından oluşacak.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Biz, eğitimin daha modern koşullarda sürdürülebilmesi için her türlü olanağımızı seferber ediyoruz. 4 bin 500 öğrenci kapasiteli üniversite binamızı tamamlayıp, Ağustos ayında teslim edeceğiz. Tematik Lisemizin de tamamlanarak eğitime açılması, bölgemiz için de önemli” dedi.

Okul inşaatını yapan firma yetkilisi, inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini, kısa süre içerisinde inşaatın tamamlanarak Milli Eğitim Bakanlığı’na teslim edileceğini belirtti. Yetkililer, “Körfez Belediyemiz bizlere desteğini her zaman gösterdi. Birlikte çalışmamız sonucunda inşaat beklendiği şekilde aksama yaşanmadan devam ediyor. Bunun için Başkan İsmail Baran ve ekibine teşekkür ediyoruz” dediler.