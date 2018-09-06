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06 Eylül 2018 15:48

Körfez temizleniyor

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde ‘temizlik seferberliği’ başlattı; sokak, cadde, kaldırım ve boş araziler büyük bir özveriyle temizlendi.

Körfez temizleniyor

06 Eylül 2018 15:48


İlçe genelinde belirli periyodlarla önemli çalışmalar yürüten Körfez Belediyesi, temizlik konusunda da ciddi adımlar atıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından boş arazilerdeki yabani otlar temizlenirken, vatandaşlar tarafından bırakılan çöpler saatler süren çalışmalar sonucunda toplanıyor. İnsanların bilinçsiz bir şekilde çevreye verdiği zararı, Körfez Belediyesine bağlı ekipler kullanılabilir hale getiriyor. Ekipler tarafından belirli aralıklarla yürütülen temizlik seferberliğinde sokak, cadde ve ana yollar yıkama aracı kullanılarak temiz hale getirildi.


Halkın yoğun olarak kullandığı otobüs duraklarına ve çevresine görevli personel tarafından anında müdahale edilirken, vatandaşlar çalışmalarını özverili bir şekilde yürüten Körfez Belediyesi’ne teşekkür etti.




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