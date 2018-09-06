Körfez temizleniyor

İlçe genelinde belirli periyodlarla önemli çalışmalar yürüten Körfez Belediyesi, temizlik konusunda da ciddi adımlar atıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından boş arazilerdeki yabani otlar temizlenirken, vatandaşlar tarafından bırakılan çöpler saatler süren çalışmalar sonucunda toplanıyor. İnsanların bilinçsiz bir şekilde çevreye verdiği zararı, Körfez Belediyesine bağlı ekipler kullanılabilir hale getiriyor. Ekipler tarafından belirli aralıklarla yürütülen temizlik seferberliğinde sokak, cadde ve ana yollar yıkama aracı kullanılarak temiz hale getirildi.

Halkın yoğun olarak kullandığı otobüs duraklarına ve çevresine görevli personel tarafından anında müdahale edilirken, vatandaşlar çalışmalarını özverili bir şekilde yürüten Körfez Belediyesi’ne teşekkür etti.