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22 Aralık 2016 14:56

Körfez’de 1 yılda 42 bin ton çöp toplandı

Körfez’de 1 yılda 42 bin ton çöp toplandı

22 Aralık 2016 14:56

Körfez Belediyesi, bir yıl içerisinde ilçe genelinde toplamda 42 bin ton evsel atık toplandığını açıkladı.
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın ‘temiz bir Körfez’ parolası ile başlattığı çalışmalar kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de gece gündüz demeden tüm olumsuz hava şartlarına rağmen 2016 yılında da özveriyle görevini gerçekleştirdi. Ekipler günlük 17 araç ile Körfez’in tamamında aylık ortalama 3 bin 500 ton evsel atık topladı. Çöp toplama işlemi kadar çöp konteynırlarının temizliği noktasında da hassas davranan ekipler, ilçe genelindeki 12 bin 420 çöp konteynırını da yıkayarak hijyenik hale getirdi. Temizlik işleri ekipleri, ev ve iş yerlerinde oluşan inşaat ve tadilat atıklarının da görüntü kirliliğine yol açmasına izin vermiyor. 1 yılda bin 100 kamyon hafriyat toplandı ve hafriyat sahalarına taşındı.
Hacimli atıklar da ekipler tarafından günlük olarak toplandı. Ekipler tarafından önce Atık Getirme Merkezi’ne götürülen atıklar buradan da yakma tesislerine gönderildi. 2016 yılı içinde 660 ton mobilya atığı toplanarak imha edildi. Ekipler sadece sokak ve caddeleri değil, ilçedeki dere yatakları ve etrafını da temizledi.
Ekipler ayrıca ilçede yer alan alt üst geçitler, ibadethane ve okul bahçeleri, kaldırımlar, yürüyüş yolları da belirli periyotlarla temizleyerek yıkıyor. Başkan İsmail Baran, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün ilçede önemli bir görevi olduğunu belirterek, “İlçemizde gözle görünür bir temizlik var. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim mutluluğumuzdur” dedi.
Temizlik İşlerleri Müdürlüğü ekipleri, temizlik işi dışında birçok projeyi de eş zamanlı olarak yürüttü. Ambalaj atıklarının geri kazanımı, atık piller, elektronik atıklar ve bitkisel yağların geri kazanımı projeleri dışında; tehlikeli atıkların hanelerde kontrolü gibi çevre bilincini geliştirme çalışmalarını da yürüttü.



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