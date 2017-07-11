Körfez’de 15 Temmuz programı belli oldu

Körfez’de düzenlenecek olan anma etkinliklerinin programı da belli oldu. 11 Temmuz Salı günü saat 11.30’da Körfez Şehitlik ziyareti ile başlayan program kapsamında; Yeni Yalı Merkez Camii’nde öğle namazı Etkinlikler kapsamında 12 Temmuz sonrasında hatim ve dua programı gerçekleştirildi.

12 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00’de Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Konferansı gerçekleştirilecek. 13 Temmuz Perşembe günü de Sipahiler Köyü’nde akşam namazı sonrasında hatim ve dua programı olacak.

15 Temmuz Cumartesi gecesi ise saat 19.30’da Necmettin Erbakan Kültür Merkezi önünden 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı önüne kadar ‘Demokrasi Yürüyüşü’ gerçekleştirilecek. Daha sonra meydan da anma etkinlikleri gece boyunca devam edecek.

15 Temmuz temalı fotoğraf sergileri de hafta boyunca Körfez’in dört bir yanında devam edecek. 12 Temmuz’da Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde, 13 Temmuz’da Hereke Merkez’de, 14 Temmuz’da da Yarımca Mimar Sinan Camii’nin önünde sergi açılacak. Sergiler gün boyunca açık kalacak.