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15 Temmuz 2018 13:44

Körfez’de 15 Temmuz şehitleri anıldı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında şehitlikte Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Körfez’de 15 Temmuz şehitleri anıldı

15 Temmuz 2018 13:44


15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. Yıldönümünde Körfez Mezarlığı’nda şehitler için anma programı düzenlendi. Programa; Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, askeri erkân, AK Parti İlçe Başkanı Şener Söğüt, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrasında İlçe Müftüsü Hasan Erdoğan tarafından şehitlerimiz için dua okundu. Kaymakam Dr. Hasan Hüseyin Can ve Başkan İsmail Baran, şehitlerimizin mezarlarına karanfil bıraktı. Başkan Baran, “Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Onlar bu vatan için canlarını ortaya koydular” ifadelerini kullandı.




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