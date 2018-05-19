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19 Mayıs 2018 19:18

Körfez’de 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Körfez’de coşkuyla kutlanırken, hafta boyunca düzenlenen etkinliklerde dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.

Körfez’de 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs 2018 19:18



Körfez’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı. İlk tören, kaymakamlık önündeki tören alanında gerçekleştirildi. Törene, Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Jandarma Komutanı Fikret Çetinkale, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, askeri erkân, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.



Çelenk törenin ardından kutlama programı Çamlıtepe Milangaz Hacer Demirören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde devam etti. Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmaların ardından, çeşitli sosyal ve kültürel yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Öğrencilerin çeşitli gösteriler sergilediği programda, farklı oyunlar da oynandı. Programda Körfez Belediyesi Mehteran Takımı da gösterilerde bulundu.




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