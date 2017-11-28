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28 Kasım 2017 15:49

Körfez’de 2,5 kilometrelik su kanalı temizlendi

Körfez Belediyesi, yağmur suyu kanalları için başlattığı bakım-onarım çalışmaları kapsamında ilçe genelinde 2.

Körfez’de 2,5 kilometrelik su kanalı temizlendi

28 Kasım 2017 15:49

5 kilometre uzunluğunda yağmur suyu kanalını temizledi.


Körfez Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde kanal temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Kış ayları öncesinde başlatılan çalışmalar kapsamında ekipler kanal temizleme araçlarıyla vardiyalı olarak temizlikleri gerçekleştiriyor. Kanallar temizlenirken, zarar gören veya tahrip olmuş rögarlar da ekipler tarafından yenileniyor. Yetkililer yapılan çalışmanın artan yağışlar nedeniyle ortaya çıkması muhtemel su baskınlarına karşı önlem olduğunu belirtti.


Halkın sağlığına ve güvenliğine önem verdiklerini ifade eden Körfez Belediyesi yetkilileri, belediye olarak kış öncesinde tedbir alarak çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Özellikle su kanalları ile mazgalların temizliğinin önemine dikkat çeken yetkililer, ekiplerin ilçe genelinde şu an itibariyle 2.5 kilometrelik alanda yağmur suyu kanalını temizlediğini, çalışmaların da tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.




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