Körfez’de 3 bin 400 öğrenciye bisiklet

Geçtiğimiz yıl içerisinde 5. sınıf öğrencilerine 2 bin 400 bisiklet dağıtan Körfez Belediyesi, bu yıl sayıyı 3 bin 400’e çıkardı.

İlköğretimden üniversiteye kadar eğitimin her kademesine destek veren Körfez Belediyesi, bu yıl 5. sınıf öğrencilerine 3 bin 400 adet bisiklet dağıtımı gerçekleştirecek. 3 bin 400 bisiklet ve kask için ihale dün Destek Hizmetler Müdürü Selahattin Sönmez başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye toplantı salonunda gerçekleştirilen ihaleye, 5 firma katıldı. Belediye toplantı salonunda gerçekleştirilen ve 1 milyon 163 bin 820 lira muhammen bedelli ihaleye, 5 firma; Delta Bisiklet, Ümit İki Tekerlekli Araçlar, Demirtaş Bisiklet, Kron Bisiklet ve Belkıs Bisiklet firmaları katıldı. Saat 10.30’da yapılan ihalede teklifler tek tek okunurken, teklifler yasal süre içinde değerlendirilip önümüzdeki günlerde nihai kararın verileceği bildirildi.