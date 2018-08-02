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02 Ağustos 2018 11:20

Körfez’de ağustos ayı meclisi yapıldı

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın başkanlığında gerçekleştirilen Ağustos ayı olağan meclis oturumunda 13 madde görüşülerek karara bağlandı.

Körfez’de ağustos ayı meclisi yapıldı

02 Ağustos 2018 11:20


Körfez Belediyesi’nde ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın başkanlığında meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri tek tek görüşülerek karara bağlandı. İmar planı değişikliğiyle ilgili komisyon raporları kabul edilirken, Güney Mahallesi’ndeki değişiklik ise komisyona havale edildi. İlimtepe Kültür Merkezi’ndeki 61 adet bağımsız bölümün satışı için belediye başkanına ve encümene yetki verilirken, bazı birimlere ek ödenek aktarılması gerçekleştirildi. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez’de yapılan ve yapımı devam eden projeler hakkında da meclis üyelerine bilgiler aktardı.




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