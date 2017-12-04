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04 Aralık 2017 14:20

Körfez’de asansör denetimleri sürüyor

Körfez ilçesinde 2017 yılında 434 asansör denetlenerek ‘güvenilir’ etiket alan asansör sayısı 237’ye yükseldi, 27 asansör de mühürlendi.

Körfez’de asansör denetimleri sürüyor

04 Aralık 2017 14:20


Körfez Belediyesi, ‘Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği’ doğrultusunda asansörlerden kaynaklı can ve mal kayıpları olmaması için işi sıkı tutuyor ve denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde asansörlerin durumu, kullanılamaz, güvensiz, hafif kusurlu ya da güvenli etiket yapıştırılarak belirtiliyor. Ekipler, 2017 yılı içerisinde 434 asansör denetimi gerçekleştirdi.


Yapı Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, Körfez’de denetimi yapılan asansörlerden 237’sine yeşil etiket verildiğini, 122’sine de mavi etiket verildiğini belirtti. Kırmızı etiket yapıştırılan asansör sayısı ise 66 oldu. Yetkililer, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri tarafından 27 asansörün mühürlenerek hizmetten men edildiğini, 8 asansör ile ilgili de bina sorumlularına yasal yaptırım uygulandığını belirtti.




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