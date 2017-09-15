Körfez’de asfalt mesaisi aralıksız sürüyor

40 bin ton asfalt seriminin gerçekleştirileceği belirtildi.

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, limtepe’de asfalt serimi çalışmalarını gece saatlerinde dahi devam ettiriyor. Çok sayıda ekibin ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalardan birisi de İlimtepe Mahallesi’ndeydi. Ukrayna Sokak’ta sabah saatlerinde başlayan çalışmada, yol önce temizlendi ardından asfaltlanarak kullanılır hale getirildi.

İlimtepe yerleşkesinin ortasında yer alan sokak ile birlikte diğer bölgelerde de bakım çalışması gerçekleştirildi. Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, ilçe genelinde çalışmaların hava durumuna göre devam edeceğini belirterek, yıl sonuna kadar ilçe genelinde 40 bin ton asfalt seriminin gerçekleştirileceğini belirtti.