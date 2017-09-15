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15 Eylül 2017 17:28

Körfez’de asfalt mesaisi aralıksız sürüyor

Körfez Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı asfalt seferberliğini devam ettiriyor.

Körfez’de asfalt mesaisi aralıksız sürüyor

15 Eylül 2017 17:28

40 bin ton asfalt seriminin gerçekleştirileceği belirtildi.


Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, limtepe’de asfalt serimi çalışmalarını gece saatlerinde dahi devam ettiriyor. Çok sayıda ekibin ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalardan birisi de İlimtepe Mahallesi’ndeydi. Ukrayna Sokak’ta sabah saatlerinde başlayan çalışmada, yol önce temizlendi ardından asfaltlanarak kullanılır hale getirildi.


İlimtepe yerleşkesinin ortasında yer alan sokak ile birlikte diğer bölgelerde de bakım çalışması gerçekleştirildi. Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, ilçe genelinde çalışmaların hava durumuna göre devam edeceğini belirterek, yıl sonuna kadar ilçe genelinde 40 bin ton asfalt seriminin gerçekleştirileceğini belirtti.




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