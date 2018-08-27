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27 Ağustos 2018 17:01

Körfez’de asfalt yama çalışmaları sürüyor

Körfez Belediyesi, çeşitli güzergahlarda başlattığı asfalt yama onarım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Körfez’de asfalt yama çalışmaları sürüyor

27 Ağustos 2018 17:01


Vatandaşın hayatını kolaylaştırmak ve sürücülere konforlu bir yolculuk sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt çalışma ekipleri, tüm yollarda asfalt, yama ve onarım çalışmalarını sürdürürken zarar gören ve yıpranmış yolları tek tek onarıyor. Asfalt çalışma ekipleri çalışmalarını Güney Mahallesi, İlimtepe Mahallesi, Kuzey Mahallesi ve Atalar Mahallesi’nde tamamlarken, belediyeye iletilen istek ve talepler de değerlendiriliyor.


Belediyeye gelen talepler titizlikle gerçekleştirilirken bakım, onarım ve asfalt yama çalışmaları vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.




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