Körfez’de asfaltlama çalışmaları başladı

İSU, 3 sene boyunca Körfez’de yürüteceği alt yapı çalışmalarına Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde başlatmış ve içme suyu, kanalizasyon ve yağmur hatlarını yenilemeye başlamıştı. Büyük titizlikle sürdürülen çalışmalarda alt yapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışmaları başlatıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi tarafından yürütülen asfaltlama çalışmalarına Yavuz Sultan Selim Mahallesi Reyhan Caddesi’nde başladı.

Çok sayıda ekip, Reyhan Caddesi’nde asfalt serim çalışmasını yürütürken, altyapısı tamamlanan bölgelerde belirli periyot çerçevesinde asfaltlama çalışmasının sürdürüleceği aktarıldı.