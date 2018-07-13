Körfez’de asfaltsız köy kalmadı

Körfez Belediyesi tarafından hem şehir merkezinde hem de köy yollarındaki asfalt seferberliği sürüyor. Başkan İsmail Baran’ın büyük önem verdiği çalışmalar kapsamında köyler bölgesininin tüm yolları asfaltlandı. Bu kapsamda Hereke Yaylası ile köyleri bağlayan yolda incelemelerde bulunan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Köylerimizde bir metrekare asfaltsız alan kalmayacak demiştik, çok şükür bu çalışmalarda sona geldik. Körfez Belediyemiz yol ekipleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin de desteğiyle hummalı bir çalışma ile yollarımızı tamamladık. Bu yaz döneminde sadece bazı bölgelerde düzenleme yapacağız” dedi.

Öte yandan Başkan Baran, Hereke Radar Caddesi’nde asfalt sözü verdiği sokakta Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte incelemelerde bulundu. Kendisine teşekkür eden vatandaşların talep ve önerilerinin kendileri için önemli olduğunu söyleyen Başkan Baran, “Söz verdik, şimdi de o sözü tutuyoruz. 4 yılda 400 milyon liralık yatırım ile Körfez’i güzelleştiriyoruz ama insana yaptığımız yatırım ile de yüzlerinin gülmesini sağlıyoruz. Çünkü biz birlikte Körfeziz” ifadelerini kullandı.