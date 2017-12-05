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05 Aralık 2017 14:44

Körfez’de bir kapalı pazar daha faaliyete geçti

Körfez Belediyesi tarafından 17 Ağustos Mahallesi’nde yapılan kapalı pazarda esnaflar ilk kez tezgahlarını açtı.

Körfez’de bir kapalı pazar daha faaliyete geçti

05 Aralık 2017 14:44


Körfez Belediyesi’nin semt pazarlarını kapalı pazar alanlarına dönüştürme projesi sürerken, ilçede son faaliyete geçen kapalı pazar alanı, 17 Ağustos Mahallesi’nde oldu. Geçtiğimiz hafta kuraların çekildiği pazar yerinde dün ilk kez pazarcı esnafı tezgah açarken, Başkan İsmail Baran, AK Parti İlçe Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcıları Faruk Denli, Levent Yılmaz, birim müdürleri ve 17 Ağustos Mahalle Muhtarı Halil Taş ile birlikte pazarda inceleme yaptılar. İncelemede pazar esnafı ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan İsmail Baran, “İçinde sosyal donatıları da bulunan pazarlar sayesinde hem esnaflarımız hem de vatandaşlarımız sıcaktan, soğuktan, yağıştan etkilenmiyorlar” dedi.


Vatandaşlar ve esnaf da Başkan İsmail Baran’a kapalı pazar için teşekkür ettiler.




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