Körfezde boş araziler düzenleniyor

Çalışmalarda boş arsaların yeniden kötü görünüme bürünmesi de engelleniyor.

Körfez Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde boş arazilerin temizliğini gerçekleştirmiş, görsel kirliliğin de önüne geçmişti. Vatandaşların talepleri doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; kötü görünüme sahip alanlar greyderler yardımı ile düzleştirilirken, üzerine sarı kum dökülerek tekrar çalılarla kaplanması engelleniyor. Körfez Belediyesi yetkilileri, özellikle yaz aylarında bu arazilerle ilgili vatandaşlardan çok sayıda şikayet geldiğini belirterek, “Bu çalışma sayesinde hem kötü görüntü ortadan kaldırılıyor hem de çevredekilerin ‘yılan, akrep ve böcek’ gibi şikayetlerini de en aza indirmeyi hedefliyoruz” ifadelerine yer verdi.