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24 Mayıs 2018 11:26

Körfez’de camilerin çehresi değişiyor

Körfez Belediyesi sundurması bulunmayan ve kötü durumda olan camilerde yenileme ve yapım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Körfez’de camilerin çehresi değişiyor

24 Mayıs 2018 11:26


Körfez Belediyesi ilçedeki ibadethanelerin eksikliklerinin giderilmesi ve şık bir görünüme kavuşturulması yönündeki çalışmalarını cami cemaatlerinin talepleri doğrultusunda gerçekleştiriyor. Vatandaşların güneş ve yağmurdan etkilenmemesi için daha önce camilere tente koyan ekipler, musalla taşlarının üzerine modern sundurmalar inşa ediyor. Yetkililer, çoğu camilerin ihtiyaç ve taleplerine göre sundurma ve tente yapıldığını, projenin, uygun alanı olan camilerin tümünde gerçekleştirileceğini bildirdi.


Göreve geldikleri günden itibaren ibadethaneleri önemsediklerini dile getiren Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Camilerimizin eksiklerini gideriyor, Kur’an Kurslarına, cemevlerine de destek oluyoruz. İbadethanelerimiz bizler için önemli" dedi.




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