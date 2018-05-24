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24 Mayıs 2018 11:06

Körfez’de çevre düzenlemeleri devam ediyor

Körfez Belediyesi, vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak adına çevre düzenlemeleri ve onarımlarını sürdürüyor.

Körfez’de çevre düzenlemeleri devam ediyor

24 Mayıs 2018 11:06


Körfez Belediyesi ekipleri, vatandaşın günlük hayatını etkileyecek durumlara anında müdahale ederek çözüm üretiyor. Ekipler çevre düzenleme çalışmaları kapsamında Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde İSU tarafından yürütülen çalışmalar sonrasında biten bölgelerde düzenleme ve asfaltlama çalışması yürütülüyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Körfez Belediyesi yetkilileri, alt yapı çalışmaları tamamlanan bölgede vatandaşların olumsuzluktan etkilenmemesi adına hızla düzenleme yapıldığını, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte sıcak asfalt seriminin de gerçekleştirildiğini belirtti.


Körfez’in en işlek caddelerinden biri konumundaki Ağadere Caddesi’ne de ismini veren Ağadere üzerinde ise vatandaşların geçişini daha rahat sağlaması adına ek köprüler inşa ediliyor. Araç geçişi için iki ayrı köprü inşasının tamamlandığı Ağadere üzerinde şimdi de vatandaşlar için yeni bir köprü inşa ediliyor.




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