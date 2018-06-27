Körfez’de çevre düzenlemeleri devam ediyor. Körfez Belediyesi Bakım-Onarım ekibi, geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışlar sonrası bozulan, yollarda çalışmalarını tamamladı. Ekipler zarar gören asfalt, kaldırım, bordür-tretuar ve dubaların onarımı, engelli rampası, ızgara yapımı, onarımı ve temizliği gibi çalışmaları kısa sürede tamamlayarak, halkın hizmetine sundu.

Körfez Belediyesi, kaldırım taşlarına yapılan düzenleme ve yenileme çalışmalarının ardından, renklendirme işlemlerini de tamamlıyor. Sarı ve beyaz renkte boyanan bordür ve kaldırım taşları araç sürücüleri için uyarıcı olurken, cadde ve sokakların görünümüne canlılık getiriyor, temiz bir görüntü oluşturuyor.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, asfalt ve parke çalışmalarının yanı sıra, stabilize çalışmalarına da devam ediyor. Konu ile ilgili konuşan yetkililer, “Birçok mahallemizde eş zamanlı olarak yapılan çalışmalarla, yoğun yağmur yağışı sebebiyle bozulan yollara stabilize malzeme serimimizi yaptık. Belediye olarak biz rutin görevlerimizi ne olursa olsun eksiksiz olarak yerine getiriyoruz. İlçemizdeki tüm yollara asfalt ve parke taşı döşemesi yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz” dediler.