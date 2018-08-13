Körfez’de dereler temizlendi ve ilaçlandı

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki derelerin temizlenmesi çalışmasını sürdürüyor. Yaz ayları başında başlatılan çalışma kapsamında ilçe genelindeki derelerde hem görsel hem de hijyen açısından temizlik çalışması başlatan ekipler, atıkları topladı, çevresindeki otların da temizlenmesi işlemini gerçekleştirdi. Temizlenen dereler ise sivrisinekle mücadele kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de desteğiyle ilaçlandı.

Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, “Hem görsel açıdan hem de vatandaşların sağlığı açısından derelerde başlattığımız çalışmalarımız sürüyor. Bir taraftan derelerin iç ve çevre temizliğini sağlarken, sivrisinek oluşumunu engelleme açısından da Büyükşehir Belediyemizin de desteğiyle ilaçlama gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.