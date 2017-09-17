Körfez’de eğitime destek tam

Körfez Belediyesi, eğitime verdiği desteği aralıksız sürdürüyor. Türkiye’nin geleceği olan öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim görmesi amacıyla hiç bir desteği esirgemeyen Körfez Belediyesi, kurumlardan gelen talepler doğrultusunda yaz ayları boyunca çalışmalarını devam ettirdi. Son hafta ise ekipler yine sahadaydı, eksikler giderilerek kurumlar eğitime hazır hale getirildi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da hafta sonu eğitim kurumlarında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Hereke, Tütünçiftlik ve Yarımca’daki okulları dolaşan Başkan İsmail Baran, "Öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim görmesi, öncelikli hedefimiz. Onlar bizim, ülkemizin geleceği" ifadelerini kullandı.

Başkan Baran’ı gören çocuklar ise yaptığı desteklerden dolayı teşekkür etti.