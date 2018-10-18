Körfez'de ekmek gramajına sıkı denetim

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırınlarda yaptığı denetimlerde sağlık koşullarına uymayan, eksik gramaj ekmek satan fırınlar hakkında yasal işlem uyguladı. Kocaeli Valiliği'nin ‘ekmek gramaj ve fiyatı kararına' istinaden ilk olarak fırınlarda denetime çıkan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı olarak ilçenin dört bir noktasındaki fırın ve marketlerde satılan ekmeklerde gramaj incelemeleri yaptı.

Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde tarifelere uymayanlar hakkında yasal işlem yapıldı. Denetimler hakkında bilgi veren Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, “Temel gıda olan ekmeklerin üretildiği fırınların denetimlerini belediye olarak halkın sağlığını korumak adına önemsiyoruz. Hiçbir işletmenin belirlenen gramajın altında ekmek üretimine izin vermeyiz. Denetimlerimiz aralıksız sürecek” dediler.